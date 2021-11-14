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Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует инвестиции 1,9 млрд гривен в нефтегазовую отрасль.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Увеличение собственной добычи газа. На заседании Кабинета Министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о разделе продукции в рамках Груневского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд гривен", - написал премьер.

По его данным, всего за последний год подписаны уже 8 соглашений о разделе продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа.

Как сообщалось, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена продлить действие пошлины в размере 18,9-37,8% на импорт украинских нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб на 5 лет.

Министерство торговли США ввело антидемпинговую пошлину в размере 23,75% в отношении импорта бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из Украины.

В апреле Верховная Рада продлила действие пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна еще на 5 лет.
ForUm

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