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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает Европейский союз заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток-2". А также укрепить свои связи со странами-партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Это ("Северный поток-2", - ред.) рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров", - отметила Трасс.

По ее словам, в критическое время Европа должна укреплять инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам рыночной экономики.

"Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию", - добавила Трасс.
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