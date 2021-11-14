Господь даровал каждому человеку таланты для достижения совершенства и спасения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии для портала «Православная жизнь».

Священник напомнил о притче Христа о талантах, которые являются аллегорией на человеческие таланты - дары Божьи, вручаемые Им каждому для реализации на благо ближнего, во славу Божью и тем самым являющиеся одним из инструментов, помогающим в деле спасения.

«Мы видим, что не бывает людей неталантливых. Да, не всем дано сочинять музыку или писать картины, но каждый человек особенный, наделенный уникальным сочетанием свойств и качеств, -не бывает ведь одинаковых личностей! Именно поэтому реализация таланта в рамках христианкой жизни – это подвиг, тогда как пренебрежение им заслуживает отправки «во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов», - подчеркнул протоиерей Владимир.

Священник обратил внимание, что употребление таланта во вред себе и окружающим равносильно закапыванию дара Божьего.

«Большой талант - большая стихия, за его благое употребление положена и большая награда, а потому и наказание обратно пропорционально ей. Если эта стихия подпадет под демоническое влияние, то обязательно наделает много беды. Сколько уже было великих художников, писателей, философов, которых и в живых-то нет, а их творения иногда столетиями продолжают служить источником соблазнов и искушений. Получается, что сам человек со смертью утратил возможность совершать новые грехи, но его труды «грешат» в других людях за него. В каждом индивиде есть Божий свет, а его сокрытие под личиной уродства, безобразия, хаоса или эгоизма и есть служение тьме», - сказал отец Владимир.

Священник отметил, что критерий «талантливости» относителен: каждый человек проявляет данные ему таланты в определенной сфере, влияя на окружающий мир.

«Земные Божьи дары – это лишь небольшие дары, блеклое отражение тех даров, которые ждут человека в случае верности в малом: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Мы живем в миру, большинство из нас неспособно на большие аскетические подвиги, но спасаться же как-то нужно? Потому и давайте спасаться с помощью тех «инструментов», которые в нас заложил наш Творец», - подытожил протоиерей Владимир.