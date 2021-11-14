С Нового года новая система школьного питания должна быть введена по всей стране, хотя многие школы уже обновили меню с сентября.

Об этом сообщила супруга Президента Елена Зеленская, выступая на четвертом региональном форуме «Реформа системы школьного питания» во Львове, сообщает корреспондент Укринформа.

“До полной перезагрузки системы школьного питания остается полтора месяца. Новые технологические карты для всех блюд уже на сайте Минздрава, доступны всем. Во многих школах уже все эти блюда на столах учащихся с 1 сентября, с начала нового учебного года, а по всей стране они должны появиться с Нового года”, - сказала она.

Первая леди подчеркнула, что непросто приходится некоторым школам обновлять систему питания, ведь, по ее словам, у многих есть проблемы не только с меню, а с элементарными вещами, например, холодильниками, посудой, иногда даже проточной водой.

"Но мы таким школам помогаем и будем помогать обновляться, помогать учиться новому", - заверила супруга Президента.

В то же время, она напомнила данные исследования ЮНИСЕФ, согласно которому питание мотивирует детей не только посещать школу, но и учиться лучше.

“Правильное питание должно стать привычкой, когда ребенок еще маленький. И, конечно, еда – это эмоции. Когда дети садятся за стол дома, они едят с родителями. Когда они едят в школьной столовой, они садятся за стол с друзьями, делятся эмоциями, разговаривают”, - отметила первая леди.

В этом контексте Елена Зеленская рассказала, что ей нравится одесская инициатива, когда в некоторых школах фото школьного меню публикуют в соцсетях, распространяют в мессенджерах.

"Представьте, как будет здорово, когда еду из школьной столовой будет хотеться постить в Инстаграмме не только детям, но и их родителям", - добавила она.

Как сообщалось, реформа школьного питания начата по инициативе супруги Президента. В мае этого года представлено обновленное меню для школьных столовых. Обновленное меню рассчитано на 4 недели, включает в себя 160 блюд. Кроме того, увеличено количество фруктов и мяса в рационе.

Региональный форум «Реформа школьного питания» во Львове проходит в рамках Национальной стратегии развития безопасной и здоровой образовательной среды в Новой украинской школе и является уже четвертым форумом. Первый состоялся 13 августа в Буче, второй – 9 сентября в Одессе, третий – 8 октября в Днепре.