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Утром 14 ноября в Днепре взорвалась квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома, что привело к пожару. В результате погиб один человек.

ЧП произошло около 06:50 воскресенья в многоэтажке по улице Абхазской. Ее причины выясняются, сообщили источники OBOZREVATEL.

По словам жителей дома, они услышали взрыв, а после из окна квартиры повалил черный дым.

В пожаре погиб мужчина. Предварительно, больше пострадавших не было, но информация уточняется.

На месте происшествия работали скорая, полиция и пожарные. Все обстоятельства случившегося выясняются.
ForUm

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