

Нет настоящих послушников, соответственно, нет и настоящих старцев.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Некоторые верующие непрестанно ищут духовного наставника, или попросту - старца. Им кажется, что найдется такой праведник - и все их проблемы в одночасье решатся, жизнь наладится.

В первые века старчество, действительно, было не редким явлением. Вспомним раннехристианского подвижника и пустынника преподобного Антония Великого. Святой стремился всю жизнь к отшельничеству, налагал на себя невообразимые для обычного человека обеты пустыннической жизни, но вынужден был прервать свое уединение и вернуться к людям. Многочисленные последователи преследовали его, селились рядом, подражали его образу жизни. И он внял их просьбам и организовал монашескую жизнь отшельников», — сказал митрополит Антоний.

Владыка пояснил, в чем заключалось духовничество тогда. «В полном послушании. Человек не мог, буквально, выпить глотка воды без благословения духовника. Многие ли сегодня готовы к такому послушанию? Ответ очевиден. Нет. Дух вольнодумства и своеволия царит в умах. Каждый лучше знает, что ему нужно и когда. Никто не готов слушать и слушаться», - отметил управделами УПЦ.

«Нет настоящих послушников, соответственно, нет и настоящих старцев. Старчество - это редкий дар, и ключ к нему - послушание», — заключил митрополит.