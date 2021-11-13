также в разделеРелигия
На Киевщине УПЦ впервые представила неизвестные имена репрессированных священнослужителей
На Ровенщине УПЦ передала медикам лекарства на сумму 300 тыс грн 9
Священник УПЦ рассказал, как расположить иконы в доме 24
В УПЦ объяснили, может ли исповедь быть недействительной 10
Епископ УПЦ рассказал об ошибочном понимании соборности и первенства со стороны Фанара 11
В ООН призвали Украину защитить права верующих УПЦ 15
В РПЦ считают, что остановить раскол в Православии из-за действий Варфоломея необходимо всем Поместным Церквям 10
Верующие УПЦ простились с настоятельницей Львовского Преображенского монастыря 11
Предстоятель УПЦ призвал Поместные Церкви соборно искать решение кризиса в мировом Православии 11
В Киеве УПЦ организовала встречу представителей семи Церквей, чтобы решить, как сберечь мировое Православие 132
Православная Церковь в Америке поддержала УПЦ в обсуждении принципа соборности Церкви 67
Предстоятель Польской Церкви выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и верующим УПЦ 25
Викарий Сербского Патриарха на конференции в Киево-Печерской лавре заявил: Варфоломей - не Папа Римский 27
Православие на грани большого раскола, но выход есть – управляющий делами УПЦ 15
Епископ УПЦ считает, что действия патриарха Варфоломея привели к кризису соборности в мировом Православии 9
УПЦ собирает подарки для сирот и нуждающихся детей ко дню святого Николая 11
На Херсонщине митрополит УПЦ отпел военнослужащую ВСУ 19
На Закарпатье в монастыре УПЦ возле иконы Богородицы зацвели сухие лилии 23


Нет настоящих послушников, соответственно, нет и настоящих старцев.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Некоторые верующие непрестанно ищут духовного наставника, или попросту - старца. Им кажется, что найдется такой праведник - и все их проблемы в одночасье решатся, жизнь наладится. 

В первые века старчество, действительно, было не редким явлением. Вспомним раннехристианского подвижника и пустынника преподобного Антония Великого. Святой стремился всю жизнь к отшельничеству, налагал на себя невообразимые для обычного человека обеты пустыннической жизни, но вынужден был прервать свое уединение и вернуться к людям. Многочисленные последователи преследовали его, селились рядом, подражали его образу жизни. И он внял их просьбам и организовал монашескую жизнь отшельников», — сказал митрополит Антоний.

Владыка пояснил, в чем заключалось духовничество тогда. «В полном послушании. Человек не мог, буквально, выпить глотка воды без благословения духовника. Многие ли сегодня готовы к такому послушанию? Ответ очевиден. Нет. Дух вольнодумства и своеволия царит в умах. Каждый лучше знает, что ему нужно и когда. Никто не готов слушать и слушаться», -  отметил управделами УПЦ.

«Нет настоящих послушников, соответственно, нет и настоящих старцев. Старчество - это редкий дар, и ключ к нему - послушание», — заключил митрополит.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги