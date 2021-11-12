Газовые электрогенераторы: виды, характеристики, главные достоинства

В нашей стране возникают проблемы с электропитанием. Причем частота и длительность отсутствия электроснабжения увеличиваются при наступлении сезона морозов. Чтобы аварийные ситуации не застали врасплох, многие владельцы частных домов, коммерческих и промышленных объектов решают обзавестись электрогенераторами. В зависимости от типа используемого топлива, существуют бензиновые, дизельные и газовые установки. Первые два вида считаются более традиционными, но использование газового оборудования имеет ряд своих особенностей и преимуществ.

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Основные достоинства газовых электрогенераторов

Главным преимуществом генераторных установок, работающих на газу, является низкая шумность и минимальные выбросы вредных веществ, выделяющихся в процессе сгорания природного «голубого» топлива. Благодаря этому владельцы загородных участков и коммерческие пользователи выбирают данное оборудование для обеспечения электропитания небольших объектов.

Газовые установки служат на 25–30% дольше, чем дизельные и бензиновые аналоги. Это оборудование более удобно и неприхотливо в обслуживании по сравнению с другими типами генераторов. Так, регулярность замены масла в них на 50% ниже. Единственным нюансом этих генераторных устройств считается более высокая стоимость.

Разновидности и ключевые характеристики

Принцип действия газовых электрогенераторов заключается в преобразовании тепловой энергии, выделяемой при сжигании газа, в электрическую. Эти процессы проходят в двух основных узлах: двигателе и генераторе. Небольшие мобильные устройства выпускаются на легкой раме из полых трубок, а более мощные агрегаты стационарного типа имеют исполнение на станине.

Газовые электростанции применяются в качестве основных или резервных источников питания. Это зависит от мощности оборудования:

до 5 кВт: отличный вариант в качестве резервного источника электропитания, который способен ненадолго поддерживать работоспособность осветительных устройств и бытовых приборов в небольших загородных домах;

6–20 кВт: электроснабжение коттеджей и других объектов;

свыше 25 кВт: оборудование способно снабжать электричеством кооператив из нескольких домов либо крупные промышленные объекты.

Выделяют механические и автоматические газогенераторы. Первые запускаются вручную с помощью ключа, а вторые обеспечивают самостоятельное включение при отсутствии напряжения в штатной электросети.