Во всех районах Киева усиливают контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях «красной» зоны. Такое решение было принято на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 11 ноября, сообщил официальный портал Киева.

Согласно протоколу, для контроля соблюдения субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города. К рабочим группам будут привлечены должностные лица районных в городе Киеве государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве, Главного управления полиции, КП «Муниципальная охрана».

Напомним, с 1 ноября Киев находится в красной зоне эпидемической опасности распространения COVID-19. В городе действуют суровые противоэпидемические ограничения.

Контроль за соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий, установленных в столице, обеспечивают РГА, Департамент муниципальной безопасности КГГА, Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве, Государственное учреждение «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины», ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, Управление Патрульной полиции в г. Киеве, КП «Муниципальная охрана», КП «Киевпасстранс».

Добавим, что за нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта санкция предусматривает штраф: для граждан – от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, а для должностных лиц – от 34 тыс. до 170 тыс. гривен.