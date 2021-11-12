также в разделеОбщество
Украине обещают туманные выходные 9
УЗ увеличит количество поездов в Буковель и переименует станцию «Татаров» 9
С судовладельца танкера «Delfi» взыскали $16 тысяч 9
За сутки СБУ разоблачила схемы COVID-фальсификации сразу в трех областях 14
Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев 11
Экс-министру энергетики вручили подозрение в контрабанде угля из ОРДЛО 41
Тротиловое варенье: Из Крыма в Украину пытались провезти взрывчатку 24
СБУ обнародовала часть показаний Куликовского о пытках в «Изоляции» 1944
Украина определила 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси 18
СБУ не пустила в украинское небо самолет подсанкционного нардепа, летевшего из Европы в РФ 132
В Бахмуте задержали экс-руководительницу «отдела кадров» группировки «Оплот» 93
В Крыму арестовали адвоката украинских политзаключенных 26
В Украине несколько уменьшилось число новых случаев COVID-19 35
11 ноября. Картина дня 25
Украине обещают короткое потепление 85
Глава МВД потребовал 17 млрд на строительство «интеллектуальной границы» 155
Из Украины выдворили «авторитета» из списка СНБО 36
Леросу не будут избирать меру пресечения 22

Белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила, что с 12 ноября прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах, следующих из Турции в Беларусь.

Самолеты «Иракских авиалиний» более не будут совершать полеты в Минск, подтвердили нидерландским журналистам в Европейской комиссии.

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для проведения учений.

Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по преступной схеме содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины, в которую входил бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и действующий народный депутат Украины. 

Вашингтон предупреждает союзников по Европейскому союзу, что Россия может рассматривать потенциальное вторжение в Украину, поскольку между Москвой и блоком разгорается напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей. 

Нардепу Гео Леросу вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста «за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке».

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний бывшего боевика террористической организации «ДНР», возглавлявшего незаконную тюрьму «Изоляция», находящуюся на временно оккупированной территории Донецкой области.

За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Служба безопасности и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО. Это тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги