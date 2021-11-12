Белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила, что с 12 ноября прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсах, следующих из Турции в Беларусь.

Самолеты «Иракских авиалиний» более не будут совершать полеты в Минск, подтвердили нидерландским журналистам в Европейской комиссии.

Россия направила в Беларусь подразделение десантников для проведения учений.

Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по преступной схеме содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины, в которую входил бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и действующий народный депутат Украины.

Вашингтон предупреждает союзников по Европейскому союзу, что Россия может рассматривать потенциальное вторжение в Украину, поскольку между Москвой и блоком разгорается напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

Нардепу Гео Леросу вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста «за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке».

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний бывшего боевика террористической организации «ДНР», возглавлявшего незаконную тюрьму «Изоляция», находящуюся на временно оккупированной территории Донецкой области.

За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Служба безопасности и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО. Это тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене.