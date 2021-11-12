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Служба безопасности и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО. Это тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене, сообщил пресс-центр ведомства.

Как удалось установить СБУ, злоумышленники хотели вывести самолет из-под санкций СНБО. Для этого они сменили бортовой номер одного из 5 подсанкционных самолетов: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

Уже с новым номером, 10 ноября, судно хотело пересечь воздушное пространство Украины: летело в РФ из страны-члена ЕС. Впрочем, СБУ сработало совместно с Украэрорухом и Госавиаслужбой Украины и запретило транзит бизнес-джета.

Напомним, в начале 2021 года по представлению СБУ СНБО ввел санкции в отношении оператора воздушных судов JET4U и компаний - владельцев бизнес-джетов, которыми одиозные украинские политики осуществляли, в нарушение законодательства, полеты в аэропорты государства-агрессора.

Как позже сообщил председатель СБУ Иван Баканов, Служба безопасности рекомендовала СНБО применить санкции в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией «JET4U S.R.L.».

Мероприятия координировались Главным управлением СБУ по контрразведывательной защите интересов государства в сфере экономической безопасности (ГУ КЗЭ).
ForUm

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