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Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний бывшего боевика террористической организации «ДНР», возглавлявшего незаконную тюрьму «Изоляция», находящуюся на временно оккупированной территории Донецкой области.

Ранее он был задержан контрразведкой СБУ, ему объявлен о подозрении сразу по 4 статьям Уголовного кодекса:

  • ст. 149 (торговля людьми);
  • ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Приморский районный суд Мариуполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина на видео говорит, что работал «инспектором охраны» до декабря 2014, а затем был назначен на должность начальника. По словам Куликовского, его задачей было «вытянуть правдивые, так сказать, свидетельства». На допросах, по его словам, присутствовали сотрудники российской ФСБ и врач, чтобы «если задержанному станет плохо, его откачали».

Куликовский рассказал о пытках, применявшихся к заключенным, в частности, пытках электрическим током.

Следствие продолжается.

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации «ДНР», главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция».

В интервью Радио Свобода Станислав Асеев, который также попал в «Изоляцию», вспоминает, что «Палыч» жил в тюрьме, не покидая ее. Боевик боялся, что его убьют, из-за этого его психика пошатнулась.
ForUm

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