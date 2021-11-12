Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по преступной схеме содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины, в которую входил бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и действующий народный депутат Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий на средства украинских госпредприятий на сумму примерно 1,5 миллиарда гривен.

Поставки проходили в конце 2014 – начале 2015 годов с соучастием бывшего высокопоставленного чиновника, который сейчас является народным депутатом Украины. Злоумышленники организовали схему поставок угля из ОРДЛО при непосредственном содействии высших представителей власти РФ.

Один из участников, который обеспечивал поставки угля с временно оккупированных территорий, следователи ГБР еще 19 сентября 2021 сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя по избранию подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен. В настоящее время он содержится под стражей.

12 ноября 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) другому соучастнику преступлений – бывшему министру энергетики и угольной промышленности.

В сговоре с должностными лицами украинских госорганов и предприятий, представителями власти РФ он организовал приобретение угля у подконтрольных террористическим организациям предприятий за государственные средства.

«Эти действия поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций «Л/ДНР», чем подорвали экономическую безопасность государства в 2014–2015 годах, лишили нашу страну возможностей для диверсификации источников снабжения энергетическими ресурсами, а также предоставили Российской Федерации более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела и ведения подрывной деятельности», - заявили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время экс-министр скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины отправлено в адреса последних известных мест его жительства.

Также во исполнение ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины, в целях надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту, копии письменного уведомления о подозрении направлены его защитнику.