На внеочередной сессии Харьковского городского совета 8 созыва, которая состоялась 11 ноября, Игорь Терехов принял присягу и официально вступил в должность Харьковского городского головы.

«Я, Игорь Терехов, осознавая свою высокую ответственность, торжественно клянусь, что верно буду служить общине и народу Украины, буду соблюдать Конституцию и законы Украины, буду содействовать их воплощению в жизнь, охранять права, свободы и законные интересы жителей города Харькова, добросовестно буду выполнять свои должности», - сказал Терехов.

Глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко вручила ему удостоверение и должностной нагрудный знак мэра Харькова.

После этого Терехов поблагодарил харьковчан, поддержавших его на выборах, а также тех, кто отдал голоса за других кандидатов.

«Гарантирую, что буду мэром всех харьковчан, независимо от политических и личностных предпочтений. Харьковский городской совет станет самым открытым, а его деятельность - самым прозрачным. Деньги горожан будут работать в пользу всего общества Харькова. И поверьте, следить за этим вместе с харьковчанами буду очень внимательно.

Я знаю, что вы ждете от власти Харькова. Это масштабные инфраструктурные проекты, создание рабочих мест с достойной заработной платой, возрождение производства, модернизация транспорта, доступная и качественная медицина, обновление жилищно-коммунального хозяйства, экологическая безопасность и культурное развитие. И я вас не подведу. Все, что я обещал, все, что вы от меня ждете, мы воплотим в жизнь. За последние десятилетия благодаря усилиям Геннадия Кернеса планка преобразований в нашем городе была поднята очень высоко. Моя цель – поднять ее еще выше, задать небывалый темп развития города во всех сферах его жизнедеятельности. Такой отдачи я требовал, требую и потребую от всех моих соратников. Постоянная забота о харьковчанах – наш с вами закон, выше которого нет ничего», - отметил в своем первом выступлении Терехов.

Напомним, Харьковский городской голова избирается на пять лет и осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Он возглавляет исполнительный комитет городского совета, председательствует на заседаниях городского совета.

31 октября Терехов выиграл внеочередные выборы городского головы: за него проголосовали 146 240 избирателей, или 50,66% общего числа проголосовавших.