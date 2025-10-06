﻿
Війна

Харків пережив наймасованішу атаку шахедами, місто у вогні (Фото)

У ніч проти 6 жовтня Росія знову атакувала територію України шахедами. Найважчих ударів було завдано по Харкову, де мер Ігор Терехов повідомив про атаку 16 дронами. У Харкові внаслідок російської атаки дронами вночі проти понеділка, 6 жовтня, виникли пожежі у двох районах, постраждали чотири людини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Новобаварському районі виникли займання та руйнування на території одного з об'єктів, у Шевченківському — горів автомобіль.

ДСНС Харківщини
Також, за даними ДСНС, у місті пошкоджено приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі.

ДСНС Харківщини

ДСНС Харківщини
Фото: ДСНС Харківщини

Пізно увечері 5 жовтня у Харкові пролунали вибухи. В ОВА повідомляли про удар дронами по Новобаварському району та передмістю. Мер Ігор Терехов писав, що росіяни вдарили по місту 15 разів.

 Автор: Галина Роюк

