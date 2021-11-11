При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении трем молодым людям по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось исключительным цинизмом в отношении потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Героев Днепра на столичной Оболони. Двое парней во время гостя у своего друга решили снять видео издевательства над 76-летней бабушкой, которая лежит больной в течение 5 лет, и последние 3 года не разговаривает. Один из молодых людей взял предмет, похожий на пистолет, и направил на потерпевшую, нажав на спусковой крючок. В настоящее время другой злоумышленник снимал указанные действия на телефон. В дальнейшем видео издевательства над беспомощной бабушкой молодые люди разместили в соцсети на страницу одного из фигурантов.

Во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили видео преступных действий и возбудили уголовное производство. Вскоре были установлены участники противоправных действий. Подозреваемые – местные жители 2001, 2002, 2003 годов рождения. За совершенное им грозит до 4 лет лишения свободы.

После волны негатива в сети автор видео закрыл свой аккаунт в Instagram. Но, через некоторое время он опубликовал фотографию железнодорожного вокзала Киева.