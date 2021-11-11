также в разделеСтолица
В нападении на автора песен KAZKA подозревают уроженца Луганщины 10
Число новых случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 2 тысячи 10
В центре Киева появилась пешеходная зона 13
В Киеве из-за рекорда заболевших детей продлят дистанционку 20
Кличко: Система здравоохранения Киева работает на грани возможностей 18
Кличко проведет срочный брифинг из-за ситуации с COVID-19 61
В КГГА отстранили 7 невакцинированных сотрудников 10
Коронавирус в Киеве не отступает – за сутки скончались 53 человека 14
Киев разорвет договоры с 4 перевозчиками: с улиц уберут 76 «ржавых корыт» 15
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 47 человек 9
В Патриаршем соборе УГКЦ открыли пункт вакцинации 29
Рубан рассказал о количестве поддельных COVID-сертификатов в Киеве 60
Киевлянина будут судить за подделку дипломов и COVID-тестов 18
Кличко рассказал, когда столичные школьники вернутся за парты 18
В Киеве – 1772 новых случая COVID-19 и 43 смерти за сутки 25
На строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд: проведены обыски 25
Кличко показательно уволил своего зама из-за моста-долгостроя 32
«Дай ему по голове»: монахи Киево-Печерской лавры напали на журналистов, снимавших пожар 42

При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении трем молодым людям по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось исключительным цинизмом в отношении потерпевшей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Героев Днепра на столичной Оболони. Двое парней во время гостя у своего друга решили снять видео издевательства над 76-летней бабушкой, которая лежит больной в течение 5 лет, и последние 3 года не разговаривает. Один из молодых людей взял предмет, похожий на пистолет, и направил на потерпевшую, нажав на спусковой крючок. В настоящее время другой злоумышленник снимал указанные действия на телефон. В дальнейшем видео издевательства над беспомощной бабушкой молодые люди разместили в соцсети на страницу одного из фигурантов.

Во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили видео преступных действий и возбудили уголовное производство. Вскоре были установлены участники противоправных действий. Подозреваемые – местные жители 2001, 2002, 2003 годов рождения. За совершенное им грозит до 4 лет лишения свободы.

После волны негатива в сети автор видео закрыл свой аккаунт в Instagram. Но, через некоторое время он опубликовал фотографию железнодорожного вокзала Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8267 грн.
18
Теги