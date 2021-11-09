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Сотрудники ГБР в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины разоблачили и прекратили многомиллионную схему незаконного вывоза из Украины лома цветных и драгоценных металлов под видом электрооборудования.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, схема привела к незаконному возмещению из государственного бюджета налога на добавленную стоимость примерно 100 млн грн.

Злоумышленники через фиктивную фирму закупали непригодное для использования электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы. Затем эта фирма-однодневка перепродавала металлолом уже как обычное электрооборудование, а фирма-покупатель экспортировала драгоценный лом за границу, минуя таким образом запреты на экспорт.

В дальнейшем экспортеру также возмещался НДС.

Следователи ГБР уже сообщили о подозрении директору, возглавлявшему оба предприятия, и таможенному брокеру в завладении имущества в крупных размерах и служебном подлоге (ч.ч. 4-5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Двое государственных инспекторов отдела таможенного оформления «Мелахов» Галицкой таможни ГТСУ подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство осуществлял Офис Генерального прокурора Украины, оперативное сопровождение – Госпогранслужба, ДБР
ForUm

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