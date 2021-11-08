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Студенты-медики активно привлекаются к работе в пунктах вакцинации, а интерны – еще и к работе с госпитализированными больными COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Он также проинформировал: с сентября Министерство проанализировало работу всех «ковидных» больниц, и отметил, что на этой неделе медики получат надбавку в 300% за работу с больными COVID-19.

Ляшко сообщил, что в воскресенье Украина получила еще около 3 млн доз вакцины Moderna в рамках инициативы COVAX.

Министр здравоохранения в очередной раз отметил важность вакцинации, ведь среди госпитализированных из COVID-19 более 95% не привиты против коронавируса. У таких граждан более тяжелое течение болезни и, к сожалению, среди них больший процент смертей в результате ее осложнений. Поэтому вопрос вакцинации и в дальнейшем актуален, подчеркнул Ляшко. Он добавил, что сейчас Украина переживает пик пандемии, который многие страны уже прошли, и этим обусловлены высокие показатели смертности среди больных коронавирусом.

Министр также заверил в отсутствии дефицита кислорода в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом. Несмотря на высокий уровень потребления, кислород стабильно поставляется во все больницы.
ForUm

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