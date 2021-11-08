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На Позняках в Киеве убили сына бизнесмена из Запорожской области.  

О трагической гибели сына в видеообращении сообщил отец погибшего Олег Балабатько.

«Погиб мой единственный сын... Его просто взяли и зарезали, просто так. Ножом в сердце. Он умирал на руках у правоохранителя», - сказал он.

Бизнесмен Олег Балабатько является владельцем гостиницы «Жемчужина прибоя» в курортной Кирилловке.

В полиции 5 ноября сообщили, что «ночью в полицию Киева позвонил по телефону работник частной охраны торгового заведения и сообщил о драке между двумя мужчинами на проспекте Петра Григоренко».

Прибыв по адресу, заявитель рассказал полицейским, что услышал крики мужчин, а затем увидел одного из них на земле.  

Правоохранители выяснили, что в результате внезапного конфликта двух прохожих один из них ударил оппонента ножом в грудь. На месте происшествия медицинские работники констатировали смерть 27-летнего киевлянина, а полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У 26-летнего местного жителя изъяли вещественное доказательство – нож со следами крови.

Следователи возбудили уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.  

В комментариях отец погибшего написал, что подозреваемый в момент убийства якобы был пьян, и драка произошла из-за того, что парень ответил на украинском языке.
ForUm

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