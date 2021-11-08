В аэропорту «Борисполь» правоохранители обнаружили 17 COVID-сертификатов с признаками подделки, сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Так, 5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.