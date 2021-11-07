По состоянию на 7 ноября в мире сделали более 7,24 млрд прививок от коронавируса. Как пишет ГОРДОН, об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация началась в 184 странах, последний суточный показатель составил 35,3 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
- материковый Китай (2,3 млрд доз, полностью вакцинированы 76,5% населения);
- Индия (1 млрд доз, полностью вакцинированы 24,7% населения);
- страны Евросоюза (599,3 млн доз, полностью вакцинированы 67,3% населения);
- США (428 млн доз, полностью вакцинированы 58,3% населения);
- Бразилия (280,8 млн доз, полностью вакцинированы 58,4% населения).
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