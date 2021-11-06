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На Одессчине Украинская Православная Церковь передала в Беляевскую центральную районную больницу лекарства для COVID-больных, где создан госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Фото: скриншот видео youtube-канала Одесской епархии УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, медикаменты и медпрепараты в госпиталь для больных привез архиепископ Южненский Диодор.

Заместитель директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Арам Анташьян передал слова благодарности митрополиту Одесскому и Измаильскому Агафангелу за помощь. 

«Сегодня хочется сказать слова благодарности нашей Церкви, митрополиту Агафангелу, который тоже заботится о своей пастве, принимает участие в оказании помощи больным в виде медикаментов, расходых материалов, средств индивидуальной защиты, поддерживает и духовно, и материально учреждения здравоохранения», – сказал чиновник ОГА.

Как сообщалось ранее, Сумская епархия Украинской Православной Церкви в ходе Одиннадцатой благотворительной акции «К Светлому дню – светлые поступки» собрала более 1 млн грн для лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
ForUm

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