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Команда австралийских ученых разработала индикаторы, которые могут анализировать состояние свежести упакованных продуктов и сообщать о результатах в реальном времени, пишет ZN.UA.

Индикаторы похожи на QR-коды, их можно клеить на упаковки с продуктами. За счет специальных рецепторов они улавливают изменения химического состава пищи и сообщают об этом изменением цвета. Синий цвет свидетельствует о том, что с продуктом все хорошо, розовый – что его стоит поскорее съесть, а красный – что есть уже не стоит. Для каждого типа продуктов необходим отдельный вид сенсора.

«Пищевые отходы стали глобальной проблемой. Одна из причин – люди не всегда правильно понимают понятие "лучше употребить до" и поэтому выбрасывают еще качественные продукты», - добавляют разработчики.

Команда разрабатывает инновационные сенсоры уже пять лет, и предстоит еще серия исследований и получения разрешений, так что на рынок они выйдут еще не скоро.
ForUm

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