После исключения ЕС Украины из «зеленого списка» безопасных для путешествий стран, тотального закрытия границ Евросоюза для украинцев не будет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев», - написал он в Twitter.

Ранее журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС в пятницу утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий стран, который будет оформлен в начале следующей недели.