В Рубежном освятили купол и крест на строящемся храме Украинской Православной Церкви.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Северодонецкой епархии, чин освящения совершил митрополит Никодим.
Крест и купол установлен на колокольню строящегося храма в честь в честь блаженной Матроны.
Митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим освятил купол и крест, которые установили на колокольню строящегося храма УПЦ в Рубежном.
Строительство ведется путем реконструкции приспособленного под храм здания. Ранее митрополит Никодим возглавил Божественную литургию в расположенном рядом действующем храме в честь блаженной Матроны Московской.
Как сообщалось ранее, на Полтавщине митрополит Филипп посадил посадил дубовую рощу на территории Спасо-Преображенского Мгарского мужского монастыря.
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