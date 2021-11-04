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Самая действенная проповедь Евангелия - не только словами, а делами.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 7 ноября, в 08.35 на «НТН».

«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари - Господь послал своих апостолов на проповедь, на проповедь правды Божией. И мы должны проповедовать правду Божию не столько своими словами, устами, сколько своими поступками и делами», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

 

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя шутить с Богом.

 
ForUm

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