Российский пародист и телеведущий Максим Галкин был включен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Это значит, что сейчас в Украине запрещено показывать фильмы и программы с его участием. Он не может въехать в страну, пишет ВВС Украина.

Новый статус Галкина вступил в силу 3 ноября. Это решение Министерство культуры приняло из обращения Службы безопасности Украины от 18 октября.

Причины такого решения пока неизвестны. BBC News Украина обратилась в пресс-службу СБУ за разъяснениями.

Галкин – известный в России пародист, певец и телеведущий, он также последний муж культовой советско-российской певицы Аллы Пугачевой.

В РФ его обычно считают публичным лицом достаточно либеральных взглядов. Он позволяет себе смелые шутки и публичные выступления с критикой российских властей и лично президента РФ Владимира Путина.

На одном из самых скандальных концертов в Новосибирске в 2019 году Галкин также подверг критике российское телевидение за зацикленность на украинской тематике.

«Они все время рассказывают об Украине. Меня уже как-то так это достало, я же не в Украине живу, чего вы мне постоянно не рассказываете», - возмущался он.

В то же время в сети есть информация о том, что Галкин по меньшей мере один раз посещал аннексированный Россией Крым после марта 2014 года.