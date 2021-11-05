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Одной из «поминальных» традиций является завешивание зеркал в доме. Часто это объясняется тем, что душа человека якобы может «застрять» в них, «заблудившись в зеркальном лабиринте». По другой, не менее абсурдной версии, душа может «напугаться», не увидев своей тени в отражении. Но из Писания мы знаем, что «дух тела и костей не имеет» (Лк. 24: 39), а следовательно, не заглядывает в зеркала, чтобы смотреть в них на себя, разъясняют в ПЦУ.

Традиция завешивать зеркала в доме, где находится умерший, распространена в разных культурах и странах, но не имеет ничего общего с православной верой. Ведь в первую очередь она основывается на суеверном страхе перед «магическими» свойствами зеркал, которые издавна ассоциируются с гаданиями, «общением» с духами и открытием «дверей» в «потусторонние миры».

Подобно пожеланию «земля пухом», стакана с куском хлеба для покойного и других «народных» поминальных традиций, завешивание зеркал является обычным предрассудком, который никоим образом не полезен душе – ни умершему, ни тому, кто доверяет таким предрассудкам. Ведь такие «традиции» подменяют в сознании человека православную веру суеверием, оккультным восприятием действительности.

Но мы действительно можем действенно позаботиться о своих близких, чьи души предстанут на Суде перед Господом. Ведь наши молитвы за них и есть проявление любви и заботы. Почтим их память своими добрыми поступками и молитвами, прося Бога о спасении и вечном покое для наших усопших родных, друзей и важных для нас людей.

 
ForUm

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