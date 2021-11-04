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Правительство продолжает усиливать способность медицинской системы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В ряде областей наблюдается пиковая нагрузка на врачей, медицинские учреждения и медицинскую систему в целом. Был в регионах и видел, что ситуация действительно сложная и местами нуждается во вмешательстве», - сказал премьер-министр.

В ходе заседания правительство утвердило перераспределение средств дополнительной дотации местным бюджетам Кировоградской и Одесской областей, которые пойдут на содержание учреждений здравоохранения. Также 56 млн грн субвенции будут направлены в Сумскую и Черкасскую области на закупку кислорода и кислородных концентраторов. Для усиления возможности лабораторных центров в Херсонской и Днепропетровской областях будет перераспределено 4,1 млн грн для закупки дополнительных ПЦР-систем.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что правительство уже направило регионам 400 млн грн на закупку кислородных станций.
ForUm

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