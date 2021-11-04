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На Полтавщине митрополит Филипп посадил посадил дубовую рощу на территории Спасо-Преображенского Мгарского мужского монастыря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, владыка обственноручно высадил 100 саженцев дуба.

Напомним, осенью в Украине проходит акция «Создаем леса вместе». Ее главная цель – воспитание у граждан эко-сознания, уважения к лесоводческому труду, увеличение площадей лесов и зеленых насаждений в стране.

В рамках инициативы студенты IV курса Сумской духовной семинарии посадили яблоневый сад.

Акция продлится до 30 ноября.
ForUm

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