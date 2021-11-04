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3 ноября в 23:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на пр-те Победы, 9 в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших государственных пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, возгорание произошло на кровле площадью 150 кв. м в 1-этажном заведении общепита с распространением огня на внутренние помещения. Спасатели сразу же приступили к тушению огня.

В ночное время в общепите никого не было, поэтому угрозы для жизни и здоровья людей не было.

4 ноября в 00:47 пожар был локализован, а в 02:50 - ликвидирован.

В результате пожара уничтожены помещения кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также разобрано 200 кв. м потолка здания.

На месте пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.
ForUm

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