также в разделеРелигия
В Полтаве волонтеры УПЦ передали помощь пациентам психиатрической больницы
Патриарх Кирилл напомнил, что «кризис» - это суд Божий 6
Митрополит УПЦ объяснил, зачем нужен духовный наставник 6
В Винницкой епархии УПЦ выступили против принудительной вакцинации 6
В Днепре освящен новый храм УПЦ 7
Предстоятель УПЦ рассказал о жизни умершего духовника Святогорской лавры схиархиепископа Алипия 10
В Святогорской лавре верующие УПЦ простятся с духовником обители схиархиепископом Алипием 18
На 77-м году жизни умер духовник Святогорской лавры схиархиепископ Алипий 163
В Церкви рассказали, можно ли изображать Иисуса Христа в кинофильмах 17
Священник УПЦ снимает документальный фильм о князе-монахе Киево-Печерской лавры 23
В УПЦ опубликовали рекомендации для священников во время пандемии 14
Священник УПЦ рассказал о семи смертных грехах 14
Митрополит УПЦ рассказал, почему христианину не стоит хвастаться добрыми делами 9
На Буковине активисты ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ с помощью подделки документов 21
В УПЦ считают, что идеология ПЦУ разделяет людей и страну 81
В УПЦ издали Акафист пророку Илие в новой редакции 10
Священник УПЦ рассказал об уровнях духовного развития человека 10
В УПЦ рассказали, можно ли умываться после помазания святым елеем 11

Архиепископ Алипий всю жизнь ревностно заботился о чистоте Православной веры и утверждении Евангельской истины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Патриарх Кирилл написал в соболезновании в связи с кончиной архиепископа Краснолиманского Алипия.

«Со скорбью воспринял известие о кончине Высокопреосвященнейшего Алипия, архиепископа Краснолиманского, викария Горловской епархии. Почивший архипастырь на всяком месте и во всякое время стремился являть «себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2, 15). Получив образование в Большой келье преподобного Сергия, здесь же, в Лавре, у раки его честных мощей, он принес Господу монашеские обеты и воспринял ангельский образ. Став архиереем, почивший с еще большим дерзновением мог свидетельствовать людям о всепобеждающей Божией правде и любви», - подчеркнул Патриарх.

Предстоятель РПЦ обратил внимание на «твердость веры и готовность преодолевать испытания за преданность канонической истине, решимость и мужество, явленные усопшим архиереем» в условиях раскола в украинском Православии, а также на терпение и кротость, с которыми владыка переносил телесные недуги.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что своими трудами владыка Алипий снискал «горячую любовь народа и глубокую признательность собратьев и сослужителей у Евхаристического престола».

«Возношу молитвы Единородному Сыну Отчему и Победителю смерти Иисусу Христу, дабы Он упокоил душу новопреставленного Своего служителя в селениях небесных, идеже все праведные пребывают, и сотворил ему вечную память», - написал Патриарх Кирилл.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2979 грн.
6
Теги