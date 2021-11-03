Духовное окормление священника означает помощь в видении своих внутренних проблем.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Запорожской епархии, об этом сказал митрополит Запорожский Лука (Коваленко) в онлайн-беседе с верующими.

Владыка подчеркнул, что без духовного руководителя человек может сбиться с пути и вообще выйти из Церкви, а то есть — лишиться спасения. «Как можно плыть по морю, не зная звёздного неба или не имея GPS-навигатора? Куда ты приплывёшь? Так же в духовной жизни. Обязательно должен быть священник, с которым можна посоветоваться или который будет молиться о тебе», — отметил митрополит Лука.

«Это очень важно: иметь в своей жизни человека, который бы наставлял тебя в вопросах духовной жизни. Не исправлял бы тебя — исправить себя можешь только ты с помощью Божией, — а давал подсказки», — добавил архиерей.

Владыка также напомнил, что, когда идёшь за советом к священнику, нужно молиться: «Господи, вразуми батюшку и через него открой мне Твою истину». Ведь если всё сопровождается молитвой, священник может стать проводником Божьей воли.

Кроме того, духовное окормление священника означает и помощь в видении своих внутренних проблем. «Я не всегда вижу свои недостатки. И хорошо, если есть человек, который скажет мне: «А вот здесь ты не прав, здесь нужно так». Когда делают работу над ошибками, человек ведь не сам определяет, что исправить? Он никогда не признается сам себе, что он не прав. Поэтому очень важно иметь духовного наставника», — заключил митрополит Лука.