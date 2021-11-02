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Православный миссионер, священник Александр Клименко снимает документальный проект о преподобном Феодоре Острожском, чьи мощи почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу благотворительного фонда «Фавор» в Фейсбук, история о святом князе войдет в цикл «Небесная Украина» - серии видео о достигших святости просветителях, духовных и культурных личностях в истории Украины, которые стали известны не только на родной земле, но и за её пределами.

«Съёмочная группа сменяет одну локацию за другой, преодолевая тысячи километров, посещая необычные места Украины и за границей в поисках правды. Всё это - чтобы понять, как один человек сумел прожить свою жизнь - князем, военным, государственным деятелем, принять монашество и стать святым. Как это удалось Феодору Острожскому? Ответом и станет этот фильм», - поделились создатели фильма.

 

В благотворительном фонде «Фавор», открывшем сбор средств на съёмки, призвали поддержать создание православного фильма о святом князе.

«Жизнь таких личностей как преподобный Феодор Острожский является духовным и историческим примером для каждого из нас», - отметили в Фонде.

***Преподобный Феодор, князь Острожский (1360 - 1446) происходил из рода святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Строил храмы и отстаивал Православие на Волыни. В конце жизни князь Феодор принял монашество в Киево-Печерской лавре и большую схиму с именем Феодосий. Похоронен в Дальних пещерах Лавры, над его гробом происходили чудеса. В конце XVI - начале XVII в. князь Феодор Острожский был канонизирован.

 

 
ForUm

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