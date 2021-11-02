18% опрошенных отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

41% выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% – не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются – 23%.

56,9% украинцев не одобряют деятельность Зеленского, у 47,7% он не оправдал надежд.

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания COVID-19.

Один из подозреваемых по делу о коррупционных схемах с Укроборонпромом Виталий Жуков возглавляет «Специальное конструкторское бюро «Вектор-В», разрабатывающее боеприпасы для гранатометов.

Американская газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые подтверждают, что Россия якобы сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

По оценкам и прогнозам специалистов, локдаун в Киеве может длиться минимум в течение месяца, а пик очередной волны заболеваемости коронавирусом в столице еще впереди, заявил мэр Виталий Кличко.

Экс-лидер «Правого сектора», командующий «Украинской добровольческой армией», бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Министр экономики Алексей Любченко написал заявление об уходе с занимаемой должности.