также в разделеОбщество
В центре вакцинации на киевском вокзале заработал пункт команды поддержки «Дии» 6
В «Дии» появился детский СOVID-сертификат 8
Украину накроют туманы 10
Суд возьмется за жалобу на обязательную вакцинацию 15
Пытки в «Изоляции»: Еще одному сотруднику «министерства ДНР» сообщили о подозрении 8
Получить COVID-сертификат в «Дии» теперь можно без фотоподтверждения 33
Беглого руководителя судебной администрации Херсонщины задержали в Киеве 9
Руководителя «Юнармии» Севастополя будут судить за пропаганду службы в армии РФ 13
43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID 15
НАБУ объявило в розыск одесского бизнесмена Галантерника 11
Сообщено о подозрении «чиновнику ДНР», выдающему паспорта РФ в ОРДЛО 9
США провели консультации по накоплению российских войск на границе Украины 16
Фигурант схем Гладковского возглавил бюро, которое будет производить боеприпасы для Укроборонпрома 20
Хищения на ремонте Днестровской ГАЭС: у заказчиков и исполнителей работ провели обыски 94
В Кривом Роге – траур по погибшему тренеру и трем его воспитанникам 30
Politico показало снимки с войсками и техникой РФ на границе с Украиной 38
1 ноября. Картина дня 78
Украинцы за 4 дня сгенерировали в «Дии» миллион COVID-сертификатов 14

18% опрошенных отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

41% выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% – не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются – 23%.  

56,9% украинцев не одобряют деятельность Зеленского, у 47,7% он не оправдал надежд.

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания COVID-19.

Один из подозреваемых по делу о коррупционных схемах с Укроборонпромом Виталий Жуков возглавляет «Специальное конструкторское бюро «Вектор-В», разрабатывающее боеприпасы для гранатометов.

Американская газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые  подтверждают, что Россия якобы сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

По оценкам и прогнозам специалистов, локдаун в Киеве может длиться минимум в течение месяца, а пик очередной волны заболеваемости коронавирусом в столице еще впереди, заявил мэр Виталий Кличко.

Экс-лидер «Правого сектора», командующий «Украинской добровольческой армией», бывший народный депутат Дмитрий Ярош стал советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Министр экономики Алексей Любченко написал заявление об уходе с занимаемой должности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги