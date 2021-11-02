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Уровень одобрения деятельности президента Владимира Зеленского практически не изменился по сравнению с июлем, и сейчас преобладают критические оценки: 56,9% респондентов не одобряют деятельность президента  Зеленского, одобряют – 28,2%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Общественно-политические настроения населения», проведенного Киевским международным институтом социологии 20-25 октября.

35,4% респондентов утверждают, что Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, хотя из них о полном оправдании надежд говорят 4%. Половина респондентов (47,7%) ответили, что он не оправдал надежд. Еще 14,2% утверждают, что у них никогда и не было надежд на Зеленского.

Респонденты скорее поддерживают проведение досрочных парламентских выборов – 47,3%.

В то же время, в случае досрочных президентских выборов мнения разделились почти поровну – 43,4% поддерживают их против 45,8%, которые не поддерживают.
ForUm

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