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18% опрошенных отметили, что готовы вакцинироваться, 43% – не готовы, свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

36% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая или вторая прививка).

Важно понимать, что опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Относительно больше тех, кто не хочет делать прививки, среди молодых респондентов.

41% выразили волнение из-за возможности лично заболеть коронавирусом, 57% – не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 77%, не волнуются – 23%. С весны этого года уровень тревожности по поводу состояния своего здоровья в условиях пандемии несколько снизился. Высокие показатели волнения, как и в прошлые разы, фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин. Также те, кто уже вакцинировался, меньше боятся заболеть, чем те, кто только хочет привиться от COVID-19.
ForUm

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