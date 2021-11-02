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Каждый христианин призван своей жизнью свидетельствовать о Христе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом митрополит Лука (Коваленко) сказал в проповеди.

«Настоящий христианин не хвастается своими добрыми делами, а свидетельствует ими о своей верности Христу. Не просто ходить в церковь на богослужения. Господь хочет видеть результаты нашей веры. То, к чему мы пришли. Ведь время земной жизни, как писал святитель Феофан Затворник, есть «время торга». Надо спешить воспользоваться этим временем, как на торгу, когда каждый спешит выторговать себе, что может. Каждый из нас что-то получил от Бога - нет тех, кто ничего не получил. А это значит, что каждому есть, чем торговать. Не думать, что в нас ничего нет, а присмотреться к себе получше и решить, чем же мы можем этому миру свидетельствовать о Христе? В наших поступках нет хвастовства, потому что всё, что мы делаем, мы делаем от имени нашей Матери-Церкви, и делаем для славы Божьей, а не ради сомнительной популярности», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что в современном мире добрые дела многие рассматривают как своего рода саморекламу.

«Этому миру невдомёк, что кроме товарно-денежных отношений есть другие отношения - морально-этические. Это совершенно другое измерение, другие ценности, другие люди. Мы отличаемся тем, что у нас иные нравственно–этические ориентиры, следовать которым нам помогает наша вера. Но, подкрепляя её своими добрыми делами, мы не должны хвастаться», - призвал архиерей.

Владыка Лука пожелал никогда не забывать о тех возможностях, которые даёт Церковь.

«В стенах Церкви мы имеем возможность нравственно расти. Имеем возможность совершенствовать свои таланты. Здесь мы стяжаем всё то лучшее, что даёт Господь. Будем свидетельствовать миру о Христе. Не о себе, а о Христе. Свидетельствовать своими страданиями, своим терпением, своими добрыми делами. Не будем роптать, а будем за всё благодарить Бога. Этот мир лежит во зле и лжи. Но стоит людям увидеть, что рядом есть другой мир, - мир нравственной чистоты, любви и доброты, они станут меняться. А с ними будет меняться и жизнь вокруг нас. Вот это и будет лучшим доказательством нашей веры и верности Христу», - подытожил митрополит Лука.

 
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