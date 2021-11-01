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В Киевской духовной академии 11 ноября состоится международная научно-практическая конференция «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, конференция посвящается богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди Поместных Православных Церквей.

«В 2021 году исполняется 1970 лет со времени проведения Апостольского Собора в Иерусалиме и 1570 лет со времени проведения IV Вселенского Собора. В связи с этим Священный Синод Украинской Православной Церкви на своем заседании 12 мая 2021 поручил Киевской духовной академии провести мероприятия», - отметили в пресс-службе Киевских духовных школ.

Планируется рассмотреть темы: Соборность Церкви как богословская и каноническая категория; Апостольский Собор в Иерусалиме как основа соборности Церкви; Вселенские Соборы: исторические обстоятельства созыва и принципы их работы; Проблема первенства во Вселенской Церкви в эпоху Вселенских Соборов; 28 правило IV Вселенского Собора: богословский, канонический и исторический аспекты; Проблема апелляций на решения церковных судов в канонах Вселенских Соборов; Дискуссии о первенстве во Вселенской Церкви в современном православном богословии; Кризис в Мировом Православии, вызванный действиями Константинопольского Патриархата в Украине.

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики.

С условиями участия и регистрации можно ознакомиться на сайте КДАиС.
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