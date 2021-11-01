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Существуют опасения, что интеграция Украины с ЕС может еще больше разозлить президента РФ Владимира Путина, однако это означает, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины, сообщил депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

«Также есть опасения, что интеграция с ЕС может еще больше разозлить Путина. Я согласен с тем, что это может еще больше разозлить Путина, и я вижу это из недавних статей господина Медведева (зампредседателя Совета безопасности РФ, экс-президент РФ Дмитрий Медведев, - ред.). Но это значит, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины. Это действительно важно для всех нас понять», - сказал Кубилюс в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он признал, что «Россия является фактором» того, что ЕС недостаточно готов принять Украину в качестве члена организации.

«Некоторые люди в крупных столицах говорят: мы не можем предложить Украине более амбициозную интеграционную повестку дня даже в отношении ЕС, потому что это может спровоцировать Путина. Мы говорим обратное: если мы в Европе хотим иметь четкую стратегию в отношении России с очень четкой целью - как помочь не Путину, а как помочь российскому обществу в преобразовании этой страны обратно к демократии - тогда мы должны понимать, что пример успеха Украины - один из инструментов, которые ЕС имеет в своих руках, чтобы помочь также России», - пояснил Кубилюс.

Он добавил, что успех Украины можно обеспечить только через евроинтеграцию Украины. «Это то, что мы включили в недавно принятый нами отчет Европейского парламента о политике ЕС в отношении России. Мы очень четко сказали, что одним из элементов этой стратегии в отношении России должна быть интеграция стран Восточного партнерства, и особенно Украины, в ЕС. Это то, что мы считаем очень важным», - заверил депутат Европарламента.
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