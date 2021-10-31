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Стало известно, когда украинский боксер Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок. Он состоится в декабре.

Об этом сообщает промоутерская компания TopRank.

Бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.

Данный поединок будет для украинского боксер вторым после поражения от Теофимо Лопеса. Ранее Ломаченко добыл победу над Масайоши Накатани.

После боя с Комми у Ломаченко появится возможность на реванш против Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса в схватке с Джорджом Камбососом.
ForUm

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