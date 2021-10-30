Власти Саудовской Аравии дали ливанскому послу 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Об этом, 29 октября, сообщает Saudi Gazette.

Накануне власти страны отозвали своего посла из Ливана для консультаций.

Поводом для дипломатического скандала стало вышедшее в августе интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al-Jazeera, в котором он назвал действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене агрессией.

Как сообщил ливанский канал MTV со ссылкой на собственные источники, разорвать дипломатические отношения с Ливаном готовы все страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, помимо Саудовской Аравии в него входят Катар, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн и Оман).

Со своей стороны премьер-министр Ливана Наджиб Микати выразил сожаление о решении Саудовской Аравии отозвать своего посла в Бейруте. Он заявил, что Бейрут рассчитывает на пересмотр королевством данной позиции.

"Мы глубоко сожалеем о решении Саудовской Аравии, и мы надеемся, что руководство королевства с его мудростью пересмотрит его. Мы, со своей стороны, продолжим прилагать все усилия и настойчивость, чтобы исправить ситуацию", - приводит его слова телеканал LBC.

Ранее в аэропорту Король Халид столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда совершил посадку частный израильский реактивный самолет. Это первый случай в истории, когда государство на Аравийском полуострове принимает израильское воздушное судно.