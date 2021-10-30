также в разделеПолитика
Вакцинация: Зеленский просит выключить соцсети и включить мозг 32
«Слуги» рассмотрят кадровые вопросы в понедельник 16
Зеленский прокомментировал применение Bayraktar на Донбассе 33
Половина каденции: КИУ проанализировал громкие обещания Зеленского 26
Разумков хочет создать новую политсилу 29
Представители ОРДЛО в очередной раз подтвердили, что вести переговоры будут лишь с Медведчуком 23
«УДАР»: Против Кивы открыто дело по госизмене 29
Политический обозреватель: Действия Зеленского могут привести Украину к диктатуре, об этом говорят его поступки 15
Кулеба ответил «обеспокоенным» Франции и ФРГ по поводу «Байрактаров» 29
Зеленский хочет восстановить научно-исследовательский флот Украины и 36 кораблей 25
Европейские СМИ считают, что дело Медведчука прокуроры высосали из пальца 26
Зеленский приехал на Одесчину 26
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание 41
Депутаты уволили главу облсовета Закарпатья, он обратился в полицию 54
Соловьев: Россия открыто поставила крест на украинской власти, просто отозвав признание ее легитимности 58
Медведчук: Из-за преступного реверса по формуле «Дюссельдорф+» в Украине наступил не просто кризис, а ужасающий энергокризис 25
Гармаш: Грызлов ушел с заседания ТКГ через пять минут после начала 81
Руководство Украины возложило цветы к могиле Неизвестного солдата 84

Европейский Союз осуждает арест российскими оккупационными «властями» в Крыму 21 крымского татарина, которые собрались под зданием «суда» в Симферополе, чтобы поддержать фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление ЕС, оглашенное во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«Европейский Союз осуждает арест 21 человека, пришедшего наблюдать за процессом против крымских татар Рустема Эмирусейнова, Арсена Абхайрова и Эскандера Абдулганиева на Крымском полуострове, незаконно аннексированном Россией. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию выполнять свои обязательства по международному праву и прекратить нарушение прав человека граждан полуострова», — говорится в заявлении.

Также было напомнено, что ЕС «останется преданным полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер».

Отдельно Евросоюз осудил введение российских законов и норм на территории Украины. В частности, было отмечено, что решение России массово привлекать жителей неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей в Украине к выборам в Госдуму «противоречило духу и целям Минских договоренностей». Также ЕС отметил осуждение выдачи российских паспортов на этих территориях, что является «очередным наступлением на суверенитет Украины со стороны России».

25 октября в оккупированном Крыму под зданием оккупационного Крымского гарнизонного военного суда «силовики» незаконно задержали 21 крымчанина, собравшегося на открытое судебное заседание, чтобы поддержать фигурантов красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги