Европейский Союз осуждает арест российскими оккупационными «властями» в Крыму 21 крымского татарина, которые собрались под зданием «суда» в Симферополе, чтобы поддержать фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление ЕС, оглашенное во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

«Европейский Союз осуждает арест 21 человека, пришедшего наблюдать за процессом против крымских татар Рустема Эмирусейнова, Арсена Абхайрова и Эскандера Абдулганиева на Крымском полуострове, незаконно аннексированном Россией. Европейский Союз призывает Российскую Федерацию выполнять свои обязательства по международному праву и прекратить нарушение прав человека граждан полуострова», — говорится в заявлении.

Также было напомнено, что ЕС «останется преданным полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер».

Отдельно Евросоюз осудил введение российских законов и норм на территории Украины. В частности, было отмечено, что решение России массово привлекать жителей неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей в Украине к выборам в Госдуму «противоречило духу и целям Минских договоренностей». Также ЕС отметил осуждение выдачи российских паспортов на этих территориях, что является «очередным наступлением на суверенитет Украины со стороны России».

25 октября в оккупированном Крыму под зданием оккупационного Крымского гарнизонного военного суда «силовики» незаконно задержали 21 крымчанина, собравшегося на открытое судебное заседание, чтобы поддержать фигурантов красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир.