Вооруженные силы Украины используют существующее у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны противника, заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Одессе, комментируя применение турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе.

В МИД Франции вслед за Германией выразили обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника «Байрактар».

С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД.

В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – «Государственная измена».

Министерство здравоохранения Украины направило в управления здравоохранения Киевской городской и областным государственным администрациям разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и оговорок к вакцинации против COVID-19.

Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу разработать полноценную долгосрочную программу возрождения научно-исследовательского флота Украины. Он подчеркнул, что ждет от министра образования и науки Сергея Шкарлета полноценной, масштабной программы возрождения научно-исследовательского флота Украины на перспективу 5-10 лет – «36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса».

Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО «Прикарпатзападтранс», специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья. Экологии региона нанесен ущерб более чем на 34 млн грн.

Комитет избирателей проанализировал выполнение публичных обещаний Зеленского за первые 2,5 года пребывания на посту президента. Во внимание приняты наиболее громкие обещания главы государства: по борьбе с коронавирусом, окончанию войны, снижению тарифов и т.д.

По данным досудебного следствия СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода «Самара – Западное направление». В частности, демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода. И это без всякой разрешительной документации.