В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – «Государственная измена».

Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы партии «УДАР Виталия Кличко», сообщила пресс-служба политсилы.

Соответствующее письмо поступило из Офиса генпрокурора председателю исполкома «УДАРа» Артуру Палатному.

«Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы И. В. генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований», - говорится в письме.

Как сообщалось, официальное заявление от имени «УДАРа Виталия Кличко» об открытии соответствующего уголовного производства по поступку Кивы было направлено на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома партии Артура Палатного. «УДАР» просил правоохранительные органы начать досудебное расследование по совершению Кивой уголовного правонарушения, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины – «Государственная измена». Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра, а также начать досудебное расследование указанного факта.

Ранее Артур Палатный заявил, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении санкций против Кивы.