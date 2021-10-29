Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу разработать полноценную долгосрочную программу возрождения научно-исследовательского флота Украины. Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский подчеркнул, что Украина начала возобновлять свой научный флот, и именно поэтому сегодняшнее заседание Конгресса проходит на Одесском морвокзале.

«Мы передаем ученым нашей антарктической станции «Академик Вернадский» ледоколам James Clark Ross. Пока у него такое название. Но самое главное, что он был приобретен государством. Это в первый раз. Не считаю это подвигом, но новость действительно хорошая. Украина входит в престижные мировые клубы космических и антарктических государств. А сегодня Украина возвращается или начинает возвращаться в Мировой океан», – сообщил президент.

По его словам, это дает Украине большие возможности для изучения океанических ресурсов и участия на равных в глобальных проектах. Президент подчеркнул, что Мировой океан – пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке, и чтобы иметь достойное место в этом пространстве, наша страна должна строить свои суда.

Учитывая это, Зеленский подчеркнул, что ждет от министра образования и науки Сергея Шкарлета полноценной, масштабной программы возрождения научно-исследовательского флота Украины на перспективу 5-10 лет.

«Мы предлагаем поставить себе такую ​​высокую планку, она непростая, но очень логичная. 36 научных судов, из них 12 океанских, ледового класса. Вы спросите, почему столько? Это очень символическая цифра. Все просто. Именно столько судов составлял научный флот Украины в 1991 году. Когда я стал президентом, когда появилась наша команда, научных судов в Украине было нуль. За 30 лет потеряли 36 кораблей», – сказал он.

Глава государства также призвал регионы присоединиться к разработке этой программы, особенно имеющие судостроительные традиции, соответствующие кадры, учебные заведения и производственные мощности.