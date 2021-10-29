Министерство здравоохранения Украины направило в управления здравоохранения Киевской городской и областным государственным администрациям разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и оговорок к вакцинации против COVID-19. Следует отметить, что основные рекомендации уже неоднократно рассматривались и принимались соответствующими решениями, но являются уточненными, обновленными и имеют соответствующий срок действия.

Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и дать соответствующий вывод о временном или постоянном противопоказании. При необходимости получения дополнительной информации о верификации диагноза, течении заболевания, необходимости дополнительных обследований врач может также направлять пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять вакцинацию или отсрочить ее до определенного времени.

Если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин против COVID-19, по возможности лицо должно вакцинироваться другими типами вакцин.

Предусмотрена в будущем возможность внесения заключения о противопоказаниях ко второй дозе или общему противопоказанию к вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Противопоказания могут быть:

1) абсолютные – состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества от проведения прививки. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными:

Постоянные противопоказания – противопоказания к прививкам, имеющим постоянный пожизненный характер.

Временные противопоказания – противопоказания, имеющие временный характер и исчезающие со временем.

2) предостережение (вакцинация с предосторожностью) – ситуация, при которой окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины. В этом случае пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов вакцины COVID-19, ему также следует прививаться другой вакциной.

Временными противопоказаниями являются:

Острые заболевания с повышением температуры свыше 38,0 °C. Вакцинация может быть проведена после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания.

Лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой. Вакцинацию можно проводить через 90 дней после окончания курса терапии. Срок действия справки – 3 месяца.

Введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозой вакцины против COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки – 14 дней.

Проба с туберкулином или анализ крови туберкулезом (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19. Вакцинация COVID-19 может быть осуществлена ​​в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA.

COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ​​ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2. Если человек заболел ковидом после получения первой дозы антиковидной вакцины, вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19. Срок действия справки – до 3 месяцев.

Вакцинация с предосторожностью или особые состояния:

Онкологическая заболевание. Вакцинация против COVID-19 с онкопатологией является приоритетной. При ее осуществлении следует соблюдать соответствующие рекомендации НТГЭИ – http://bit.ly/NTHEI_onco.

Аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом «Ритуксимаб», должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата. Больше рекомендаций в подпункте 5.6 пункта 5 Приказа Минздрава от 11.10.2019 № 2070.

Лица с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является «живой», а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным. Если у вас есть вопросы о выборе вакцины, обратитесь к своему семейному врачу.

Напомним, что проверка количества антител или других лабораторных исследований перед вакцинацией от COVID-19 не требуется.