также в разделеПолитика
«Слуги» рассмотрят кадровые вопросы в понедельник 7
Половина каденции: КИУ проанализировал громкие обещания Зеленского 13
Разумков хочет создать новую политсилу 15
Представители ОРДЛО в очередной раз подтвердили, что вести переговоры будут лишь с Медведчуком 16
«УДАР»: Против Кивы открыто дело по госизмене 21
Политический обозреватель: Действия Зеленского могут привести Украину к диктатуре, об этом говорят его поступки 12
Кулеба ответил «обеспокоенным» Франции и ФРГ по поводу «Байрактаров» 22
Зеленский хочет восстановить научно-исследовательский флот Украины и 36 кораблей 21
Европейские СМИ считают, что дело Медведчука прокуроры высосали из пальца 24
Зеленский приехал на Одесчину 22
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание 41
Депутаты уволили главу облсовета Закарпатья, он обратился в полицию 53
Соловьев: Россия открыто поставила крест на украинской власти, просто отозвав признание ее легитимности 56
Медведчук: Из-за преступного реверса по формуле «Дюссельдорф+» в Украине наступил не просто кризис, а ужасающий энергокризис 23
Гармаш: Грызлов ушел с заседания ТКГ через пять минут после начала 75
Руководство Украины возложило цветы к могиле Неизвестного солдата 84
Гармаш: РФ потребовала вернуть Медведчука в ТКГ 63
В Кремле заявили, что поставки «Байракторов» Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе 80

Вооруженные силы Украины используют существующее у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны противника. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Одессе.

Отвечая на вопросы журналистов относительно реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата «Байрактар» в районе проведения Операции объединенных сил на востоке, президент заявил: «Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем».

«Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина», – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что и беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.

«Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу», – заметил Зеленский.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных  в районе населенного пункта Гранитное.

Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

В МИД Германии заявили, что озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что Украина имеет право себя защищать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги