В МИД Франции выразили обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника «Байрактар».

Об этом на брифинге заявил представитель МИД Франции, сообщает Европейская правда.

«Мы озабочены усилением интенсивности боевых действий на востоке Украины, в частности, все более учащенным применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, а также объявлением штаба украинской армии об использовании вооруженного беспилотника типа «Байрактар», - сказал представитель МИД Франции.

Он подчеркнул, что эти события противоречат мерам по консолидации режима прекращения огня, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.

«Франция вместе с Германией продолжает свои усилия в рамках Нормандского формата с целью полного выполнения Минских договоренностей, являющихся единственной утвержденной основой для продолжительного разрешения конфликта на Донбассе. Мы призываем стороны к сдержанности и деэскалации», - заявили в МИД Франции.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных в районе населенного пункта Гранитное.

Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

В МИД Германии заявили, что озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что Украина имеет право себя защищать.