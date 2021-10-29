С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Олег Билошицкий.
Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно ГОСТ 4100:2021 и ГОСТ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.
Какие нововведения нас ждут?
Новые дорожные знаки
Появятся новые дорожные знаки – жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.
Новая дорожная разметка
Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.
К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.
В ПДД изменены требования по краевой дорожной разметке в соответствии с положениями ГОСТ 2587:2021, где краевой только разметка 1.2.
Именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была.
Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:
- новое определение велосипедной дорожки;
- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- указанные права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП.
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