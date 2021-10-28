Изучением английского языка занимается огромное количество людей, поэтому вопрос о том, какие хитрости могут помочь в этом деле, имеет невероятную актуальность. Специалисты Studicom – онлайн-школы английского языка – выделили семь несложных приемов, выполнение которых быстро даст нужный эффект.

Внимание на ударение в словах

Умение ставить правильные ударения способно существенно улучшить степень владения языком. Во-первых, это сделает вашу собственную речь более грамотной, а во-вторых, поможет лучше понимать носителей языка. Поэтому очень важно обращать внимание не только на правильное произношение слова, но и на ударение в нем. Разобраться в этом поможет как преподаватель, так и хороший словарь, в котором предусмотрена транскрипция.

Работа над фразовым ударением

Живая речь не звучит монотонно, и определенные слова, так или иначе, выделяются в ней при помощи интонации. При помощи фразового ударения можно подчеркнуть важность определенного слова, выделив его голосом. Если овладеть этим навыком, то общаться на английском вам будет гораздо проще.

Больше аудирования

Немало людей жалуется на то, что английская речь для них звучит сплошным неразборчивым потоком. Исправить это можно при помощи регулярного аудирования. Стоит постоянно уделять время прослушиванию англоязычных подкастов или новостей по радио, и дело изменится в лучшую сторону.

Пассивное обучение

Оно также построено на прослушивании англоязычных материалов, но в этом случае нужно не вслушиваться, а просто заниматься какой-то другой деятельностью на их фоне. Этот прием поможет подсознательно уловить структуру предложений, запомнить отдельные выражения и слова, а также их правильное произношение.

Умеренное расширение вокабуляра

Специалисты советуют ежедневно учить примерно по пять новых слов, если, конечно, перед вами не стоит задача овладеть языком за какой-то определенный сжатый период. Для удобства изученные слова можно выписывать в отдельный блокнот. За год ваш словарный запас станет вполне солидным. Но чтобы получить действительно хороший результат, пятерку новых слов нужно дополнять лексикой из учебников, журналов и других материалов.

Постоянное повторение

Чтобы убедиться, что пройденные темы хорошо усвоены, время от времени нужно просматривать старые записи. Этот прием поможет также удерживать в памяти лексику, которой вы пока не пользуетесь. Достаточно уделять повторению хотя бы несколько минут в день, и хорошие знания обеспечены.

Регулярные занятия

Лучше заниматься языком каждый день по полчаса, чем посвящать ему целиком выходной. Такой подход обеспечит непрерывность процесса обучения и не позволит забывать пройденный материал. Кроме того, занимаясь ежедневно, будет не так легко забросить язык. Но при этом от вас понадобится так распланировать день, чтобы для занятий нашлось необходимое количество времени.

Быстро и качественно выучить английский нетрудно. Достаточно лишь применить на практике простые советы специалистов, и полученные результаты превзойдут все ожидания. Желаем удачи!